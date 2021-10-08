疫情穩定卻通關無期　議員批政府容許檢疫酒店開放餐廳恐走漏病毒

本港疫情穩定，政府也竭盡全力「谷針」，惟一直通關無期。於今日(8日)的立法會衞生事務委員會上，當局表示穩控疫情、落實通關是目前的頭等大事。多名議員關注通關時間表，促請政府盡快堵塞防疫漏洞，與內地看齊。

於早前兩地專家的對接會議，內地提出對本港豁免檢疫安排、高危群組檢測、康復者出院標準等防疫措施的質疑，要求本港進一步收緊，並設立實名登記的過關碼提升追蹤能力。議員田北辰問及豁免檢疫的人數，以及會否派紀律部隊到檢疫酒店駐守，避免出現走漏個案，又問為何有檢疫酒店獲政府批准開放餐廳做生意。

食物及衞生局副局長徐德義表示，當局會因應內地的要求作內部檢討，加強防疫措施，包括考慮增加高危群組檢測頻率，以及檢視康復者出院及隔離安排。而豁免檢疫安排有嚴格的審批條件，創新及科技局也正審視安心出行程式，研究如何提升追蹤能力。

衞生署緊急應變及項目管理處主任鄺國威說，開放餐廳的檢疫酒店會把檢疫人士和街客的出入口和路線分開，感染控制處評估過後，認為不影響檢疫設施，所以對開放餐廳沒有意見。田北辰斥做法荒謬，徒增爆疫風險，認為一旦出現感染，通關日期只會一再延遲。

疫苗接種方面，議員葉劉淑儀早於2月接種2劑由內地研發的科興疫苗，9月中卻已無抗體，因此參與了養和醫院的第三針疫苗測試，並選擇了「溝針」，打了由德國與內地合研的復必泰疫苗。葉劉今稱，上周五去抽血驗抗體，抗體水平已升到2萬多。而與她一起參與測試的另一位政界人士則無「溝針」，抗體水平也升到1萬多，可見第三針的確有效提升保護，她問政府何時開放接種第三針。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，專家委員會暫時未有相關建議，未來將會再開會審視詳細數據，如推展的話，個別高危人士或長者可能會優先。