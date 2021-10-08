起底刑事化條例今生效　私隱專員具刑事調查及檢控權

起底刑事化條例今（8日）生效，從3方面打擊「起底」罪行，包括訂立新的「起底」罪行，賦予個人資料私隱專員對「起底」相關罪行的刑事調查及檢控權，及賦權私隱專員發出停止披露通知，要求有能力移除「起底」訊息的人士停止披露「起底」訊息。

港府表示，自2019年以來，「起底」者透過肆意披露他人個人資料，打擊政見不同的人士，猶如將個人資料武器化。《2021年個人資料（私隱）（修訂）條例》目的旨在打擊近年愈趨猖獗的惡意「起底」行為，以確保市民的個人資料私隱得到保障。

《條例》生效後，在未獲資料當事人的相關同意下披露該資料當事人的個人資料，及意圖或罔顧是否會（或相當可能會）導致該資料當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害，即屬犯罪。個人資料私隱專員公署（公署）亦已刊憲發布有關「起底」罪行的刑事調查、檢控和發出停止披露通知的執行指引，以及獲授權執行上述權力人員的職級，供公眾參閱。

港府表示，《條例》生效後公署會透過不同渠道，包括電視宣傳片、電台廣播、短片、宣傳單張和海報、網上講座、社交平台宣傳等，向市民大眾加強就法例內容的宣傳和教育，目的是令市民明白《條例》的精神和規定，有所依從而不會誤墮法網，同時亦阻嚇有人蓄意作出『起底』行為。

政府發言人呼籲市民不要以身試法，試圖作出相關的「起底」行為。公署和警方會加強執法，以保障市民的個人資料私隱。

個人資料私隱專員鍾麗玲歡迎條例正式生效，表示在條例下，「起底」罪行範圍界定清晰，更具針對性。大家在網上或社交平台發布或轉載任何看來是「起底」的訊息前，都要三思，並提醒「起底」屬刑事罪行，切勿以身試法。私隱公署已經設立熱線，處理有關「起底」的查詢或投訴。