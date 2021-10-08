政府擬修例准免轉介尋物理治療　議員憂配對不當致延誤治療

最新一份《施政報告》中，食物及衞生局會研究加強衞生署在公共衞生方面的職能；賦權中醫指示患者進行X光及化驗；修例容許患者免醫生轉介接受物理治療、職業治療等服務；向輔助醫療、護士、牙醫以立法方式推展強制進修等。在今日(8日)的立法會衞生事務委員會，有議員質疑移除轉介機制會削弱對病人的保障，令病人無法直接找到合適的醫療專業，導致延誤治療。

就免轉介接受職業、物理治療的安排，議員陳沛然持保留態度。他表示，門診經常有病人自行化驗了癌症指數，便去求診，花了很多資源做了很多檢查後，卻發現根本沒有癌病，結果只是加長輪候人龍，延誤了其他病人的治療。而急症室每年200多萬求診，當中有3分之2屬非急症，反映轉介機制很重要，能讓患者找到合適的醫療專業，形容政府移除轉介機制的做法，是反其道而行之，病人若找錯醫護、做錯測試，徒增擔憂之餘更會延誤治療。

食物及衞生局局長陳肇始回應指，職業治療、物理治療、化驗、放射等輔助醫療業一直爭取豁免轉介，委員會也一直有討論。當局會大力加強基層醫療並完善監管制度，保障病人的權利和安全。

議員姚思榮關注公營體系醫護流失情況嚴重。陳肇始指，政府會從幾方面解決，包括增加醫學生數目、引進更多海外醫生，及挽留人才。醫管局行政總裁高拔陞亦表示，非常關注醫護流失情況，個別專業流失率特別嚴重，例如麻醉科，要相應調節手術節數，已會持續聘請兼職醫生，現時已有600名，及延後醫護退休年齡等。

此外，議員麥美娟及潘兆平關注政府如何階段性總結抗疫經驗、加強衞生署職能。陳回應指，政府會檢討衞生署制定公共衞生策略方面的功能，例如人手安排、電子化發展，以及衞生署的監管角色，冀未來能推動醫療科技發展。