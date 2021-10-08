香港2030+揭人口樓宇雙老化　2048年料有85萬間舊樓

政府今日(8日)發表新一期《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》報告，政府明言會將香港發展成2個都會區及2條發展走廊，分別是維港都會區和北部都會區，以及西部經濟走廊和東部知識及科技走廊。

政府表示須為人口及樓宇「雙老化」作好準備，按2019年至2049年的年齡組別劃分人口推算，65歲或以上長者將由2019年的18.4%大增至2049年的36.3%，而大量老化私樓亦會由2018年約19.8萬個樓齡逾50年單位，增加至2048年有約85.4萬個樓齡逾50年單位。當局將建設長者友善社區推動居家安老；面對樓宇老化則發展宜居新區，提供重置空間，重建稠密的都市核心區。

政府指出，維港都會區將會涵蓋香港島、九龍及荃灣/葵青區的現有都會區，以及中部水域交椅洲人工島。政府表明此都會區於金融及商業方面教具競爭優勢，亦將於交椅洲附近的中部水域填海造出1000公頃的人工島，預計可提供15萬至26萬個單位，供約40萬至70萬人居住，並包括面積約100公頃的第三個新商業核心區，提供約400萬平方米的商業總樓面面積及20萬個就業機會。而原有中環及周邊的商業核心區(一)將加以整合，位於九龍東的商業核心區(二)將會轉型為跨產業地區。

至於北部都會區則有約3萬公頃，主要發展創新科技產業。此區會涵蓋元朗和北區，包括設有7個邊境管制站，即深圳灣、落馬洲、落馬洲支線、羅湖、文錦渡、香園圍及沙頭角的港深邊境地區。

而西部經濟走廊，會涵蓋北部的新界西北、中部的北大嶼山和南部的交椅洲人工島，實行充分利用香港西部的國際門戶功能及交椅洲人工島新商業核心區所帶來的機遇。而東部知識及科技走廊，則涵蓋各種現有或已規劃的創新及科技相關發展，包括大學群、高科技及知識型產業機構、九龍東的商業核心區(二)、馬料水填海及沙田污水處理廠搬遷後用地等。