渣馬將於本月24日開跑　領取選手包需提早網上預約

疫情以來本港首個復辦的大型體育活動渣打香港馬拉松將於本月24日舉行，香港田徑總會主席關祺表示，礙於疫情，今年賽事參賽名額大減至18,500個，但跑手久未跑動「餓了很久」，報名人數超額一倍，目前所有名額已滿。為免人群聚集，今年選手包領取需提前網上預約，比賽當日亦不設行李寄存，跑手們需在領取選手包時預早寄存比賽當日替換物品。

選手包領取安排方面，香港田徑總會行政總監伍于豪表示，今年因應政府防疫要求72小時前取得無染疫核酸檢測結果，以及為免人群聚集，跑手需在比賽72小時前經網上預約領取選手包，選手包預約網站將於本月14日開放至20日，提供三個預約時段、包括10月21日（周四）上午11時至下午8時 、22日（周五）上午11時至下午8時；23日（周六）開放預約則為上午9時至下午4時，跑手可於預約上述到維園領取選手包並進行核酸檢測，跑手同時需要填妥網上健康申報表。

值得留意的是，今年將不設行李寄存以避免過多人聚集，大會建議跑手若要寄存比賽當日的更換衣服，可一同於領取選手包時寄存，比賽當日則不建議帶袋，待比賽後才往終點維園領回行李。選手包必須由跑手本人領取，當核酸檢測及選手包流程完成後，大會將向跑手派發一條特製手帶以作身份認證，需於比賽期間佩戴。

除精英組跑手會沿用傳統的鳴槍起步方式外，其餘跑手將採用較彈性的「流水式起步」，毋須一齊起跑，每名跑手的號碼布背面都設有晶片，大會將記錄起步及完成時間，所有跑手初段需佩戴口罩經過起點，至拱門特定起跑位置才可除下口罩，大會鼓勵跑手自己口罩自己袋回，以保障衞生，大會亦會在終點向跑手派發新口罩，並要求所有人戴上口罩才可離開會場或取回行李。

至於海外跑手方面，目前只有27個，當中20個有本地電話，估計他們未有本地身份證報名，而以護照身份報名，非真正來自海外地區，大會會與他們聯絡提醒相關防疫要求。