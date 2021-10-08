機場貨站服務員中招　確診者同事斥地勤工作時防疫意識不足

衞生署昨日（7日）表示，一名於香港國際機場擔任貨站服務員的48歲男子染疫，並確認帶有L452R變異病毒株。在該名患者確診後，本網接獲讀者報料，指雖然香港空運貨站有限公司訂立了一系列防疫措施，但遵從指引的人員不多，又認為現時不少與確診者共用更衣室的職員，未有被即時接往檢疫中心，可在社區自由流動，恐增社區爆發的風險。東網已就事件向機管局及衞生署查詢，暫未有回覆。

讀者K先生與確診者於同部門工作，同樣值夜班，上班時間在上午11時至晚上8時，該部門共有約5至6組，每組有約10人。他又提到，香港空運貨站有限公司早前訂立了一系列防疫舉措，包括員工有特定工作需要，如搬運飛機內的零散貨物時，必須穿戴合適的個人防護裝備，例如手套、面罩、防護衣。但據他的觀察，只有不足5%的人員會在工作時穿着有關裝備，批評「員工無做，點解公司唔去阻止佢」。

他補充指，沒有嚴格執行防疫措施，或許成為是次爆疫的原因，又指可能接觸到機組人員的地勤員工屬高危群組，理應需要穿着保護衣，但在一連串的疏忽及懶惰下，造成了防疫的缺口，令其感到「憤怒」及「無奈」。

K先生又稱，該公司同職級約百名人員的儲物櫃在相同的範圍，在晚上換班時段，會有大批人一同更衣，但至今（8日）早上為止，據其了解只有約30名與確診者同組同職級的人員到了檢疫中心，其他人只能等候當局的通知。至下午約3時，他始收到衞生署通知，指自己需要檢疫21日，受牽連的人員或逾90人。他批評當局在出現確診者後沒有即時反應，讓很有機會是密切接觸者的人「周街走」，或會把病毒帶入社區。

港府昨日公布，一名48歲男病人初步確診，他沒有病徵，於香港國際機場擔任貨站服務員，須每星期進行檢測，於9月29日時未有驗出病毒。但他於10月6日提交的樣本結果呈初步確診，並確認帶有L452R變異病毒株。初步資料顯示，病人近期沒有外遊，其工作地點主要於機場超級一號貨站，最後上班日期為10月7日。中心的調查顯示，病人曾於6月25日及7月28日在港接種兩劑由內地研發的科興疫苗。