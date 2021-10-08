強積金對沖機制新方案　對中小微企有更多援助

勞工處處長孫玉菡表示，強積金對沖機制原方案涉及兩項不確定因素，分別是與僱主專項儲蓄戶口掛鈎，惟僱主難以掌握是否足夠支付，以及需支付的遣散費或長服金亦難以計算，故推行新方案以解決僱主疑慮。首1-3年封頂金額較低是考慮過去數據，相信新安排能對中小微企有更多援助。

政府最新決定修改方案補貼變為一層過，一改當初兩層遞減式補貼，同時不影響僱員所得的遣散費及長服金。新方案實施首9年，如果僱主裁員要支付的遣散費或長服金總金額少過50萬港元，會有「封頂」機制。首1至3年，僱主就每位解僱員工只需付最多3,000港元，其餘全部由政府包底。

如果遣散費或長服金總金額超過50萬港元，政府不會為僱主包底，但仍然會有補貼，第1至第3年補貼一半，之後逐步遞減，到第12年只會補貼5%，第13年就再沒補貼。

原方案以2016年價格估算為293億港元，計算通脹換算為2021年價格是329億港元，而新方案政府承擔額大致不變，以2021年價格估算約332億港元，兩者相差僅3億港元。新方案政府承擔金額能與舊方案相約，主因是拉上補下，故此即使感覺早期補貼增加，亦不影響總開支。

因取消對沖後會分成仍可對沖的舊供款，以及不可對沖的新供款，新措施下會重新計算僱員年資，故政府首年補貼開支其實「有數得計」。以第3年為例，於遣散費年資限制下最多有4.5萬港元，若僱主於50萬港元的界線內，政府需補貼每位僱員最多4.2萬港元，但2019年所有僱主平均於遣散費或長服金的開支是32萬港元，加上第4年上限大增、監察措施、僱主行政成本等，相信不太可能出現濫用制度的問題。