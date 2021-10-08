市民鬧爆天文台天氣「實測」　質疑只顧股市懶理市民生死

今日天氣非常惡劣，滂沱大雨下不論學生及上班族都顯得相當狼狽，而黑色暴雨警告在中午襲港1小時後，今早已上學的學生又要在紅雨下放學。不少打工仔女及家長如洪水般湧入天文台facebook專頁，鬧爆天文台罔顧學生及市民安全：「大雨到咁都係黃雨？」、「冧棚架都仲係3號波？」等等，質疑天文台是「預測定實測？」更有網民貼出多區出現水浸、私家車擋風玻璃被壓爛的相片。

有家長就憂慮子女上學安危：「除咗睇住個股市，可唔可以都睇吓家長嘅心情？」、「今朝咁大雨只係黃雨！好不容易送晒返學，即刻轉紅雨再轉黑雨！返學放學時間咁大雨，有冇考慮過學生嘅安危？有冇體諒過家長嘅心情？有冇理解過家長嘅擔憂？」

在另一討論區，不少家長就認為天文台做法沒有問題，認為應讓子女有「難忘上學回憶」，「其實都學習吓惡劣天氣下又未停學，返學會係點，算係一種經歷。」不過，有網民認為上學與否，家長應自行決定，「咩雨都好，自己覺得危險就自行停課，生命係你嘅，覺得危險就自己決定點做。」

天文台在今日凌晨4時40分發出三號強風信號，以及在早上11時20分發出紅雨。根據教育局指引，只有發出紅雨或黑雨警告，以及八號預警或八號或以上熱帶氣旋警告信號，所有學校才應停課。根據《颱風及暴雨警告下工作守則》及《颱風及暴雨警告下工作安排(參考指引)》中勞工處對僱主及僱員的建議，只有在黑雨警告、八號或以上颱風警告發出後，才不應要求僱員上班。