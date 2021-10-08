元朗情侶拍片拳打雪撬狗惹公憤　涉虐待動物被捕　

警方早前接獲熱心市民報案，指社交媒體平台上有影片及相片廣泛流傳，顯示一名男子多次用力拍打一隻雪橇犬以及將牠拉起，同時用硬物壓在其頸部，影片更傳出一陣嬉笑聲，案件引起警方關注。

九龍城警區刑事調查支援隊督察陳言彰表示，警方經深入調查後，今晨(8日)9時許於元朗十八鄉路一單位，以「殘酷對待動物」罪拘捕一名姓鍾(26歲)男子及一名姓陳(25歲)女子，相信2人為狗隻主人，現正被扣留調查。警方亦在上址單位尋回雪橇犬，牠9個月大，雄性，其身體健康狀況良好，暫交由愛協人員照顧。

據悉，有人將虐狗片段放上照片分享平台Instagram，當中拍到一名男子以拖鞋用力拍打雪橇犬大腿，致其傳出哀嗚聲。亦有片段顯示男子以手箍狗隻口部，並用發光硬物撞向狗頸，懷疑為電擊器或電擊狗帶。此外，男子亦將雪橇犬強行拉出客廳，雪橇犬一度掙扎。

愛協發言人表示，已接收個案中的雪橇狗，會交由獸醫檢查及治理，愛協會照顧狗隻直至案件調查完畢。

警方表示，非常重視及絕不容忍任何殘酷對待動物的案件，殘酷對待動物是嚴重罪行，而根據香港法例第169章（防止殘酷對待動物條例），任何人殘酷對待動物使任何動物受到不必要痛苦，一經定罪，最高刑罰可處罰款20萬港元及監禁3年，市民切勿以身試法。