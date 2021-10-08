迷你倉大火死因研訊　救護員指張耀升到救護車時已無脈搏

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（8日）繼續在死因裁判法庭進行。為張耀升急救的救護員表示，張被抬離火場時仍有脈搏，但到達地下救護車時就已經再沒有呼吸脈搏。另外有消防員作供，指出張在入火場之前曾使用其對講機，確認對講機可正常運作。

署理消防隊目周浚楷及消防員何紹榮在起火當日（2016年6月21日）有份入火場搜救張耀升，他們於當晚8時04分看過3樓迷你倉平面圖後，便帶同被救者呼吸輔助器入火場搜救。兩人沿主走廊前行近4至5米，便遇到消防員文偉傑及總隊目盧科璋，他們見到張耀升正被抬出便立即幫忙，4個人抬著張的四肢離開火場。周浚楷出庭被律師問到為何不在火場內為張戴上呼吸輔助器，周解釋因要脱下張的頭盔及面罩，火場高溫可能會令張灼傷面部及氣管，加上當時距離出口只有數米，故決定先將張帶離火場。周稱離開火場後，由何為張戴上被救者呼吸輔助器。

高級消防隊長張振毅供稱，他在火場外見到張耀升被抬出，便上前為他脫下防火手套及解開制服的鈕扣，且在大叫「有無救護兄弟」後將張耀升抬上輪椅及協助將他移到地下。張振毅解釋，他與張耀升同屬的小隊常常要透過無線電交流，並採用舊式的「黑機」，而非大部分消防員使用的「紅機」。張振毅確認在火災當日曾聽過張耀升使用黑機與他人通訊，亦聽到他在入火場前試機，確認該黑機可正常操作。

救護隊目樊家文供稱，當日他在3樓梯間候命，見到張時他已戴上被救者呼吸輔助器，樊在3樓電梯大堂及樓間位置2次為張檢查，均發現張無呼吸但仍有脈搏，不過較正常人慢及弱。樊為張脫下呼吸輔助器，換上膠囊復甦器為張供氧，但張口部緊閉，樊未能替他插入人工氣喉，改用按額提頦法保持張的氣道暢通。張被抬到地下救護車後，樊發現張已沒有呼吸脈搏，其後有其他救護同事為張貼上心臟除顫器的電擊片，以及施行心外壓。