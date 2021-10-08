以校內成績預測DSE考試等級　英文科準確度維持71%

考試及評核局今日（8日）公布文憑試（DSE）考試等級預測研究結果。研究計劃獲375所學校參與，合共提交約34,700名學校考生的校內評估分數。結果顯示，4個核心科目中，英文科的預測準確度較高，71%考生的預測等級與其DSE實際等級相同，其餘3科即中文、數學及通識，則維持在約五至六成。選修科方面，應考數學延伸部分M1的考生當中，只有約34%人的預測等級與其DSE實際等級相同。

考評局按學校提交的今年校內科目評估分數，並參考學校過去DSE的成績，預測學校考生的DSE科目等級，再與考生於今年文憑試甲類科目的實際等級作比較。研究結果顯示，核心科目中，英文科的預測準確度較高；數學必修部分的比率是58%，而通識科及中文科的比率分別為54%及51%。

考評局指，選修科目方面，因修讀人數較少、學校過去報考次數較少、歷年學校的文憑試成績波動較大等因素影響，整體預測成績的準確程度較核心科目略低。選修科目的預測等級與考生於文憑試的實際等級相同的百分比介乎40-50%。

考評局指研究結果與上年的研究相若，並指來年會再進行預測等級研究，以探討提高預測準確度的機制，同時為學校提供更多實用的回饋，以提升校內評估的信度與效度。