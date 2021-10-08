惡劣天氣政府部門安排混亂　議員鬧爆

本港今早(8日)天氣惡劣風雨交加，不少家長認為天文台及教育局安排混亂，導致接送子女返學放學大混亂。議員葛珮帆表示，本港昨晚開始已落大雨，相信天文台較早前已經可以預測雨量，明白需要有指標發放暴雨信號，但質疑教育局是否可預早通知學童，批評政府部門作風僵化。她今早收到很多家長投訴，指學生返學狼狽，「全身濕晒未吹乾身」。暴雨容易導致水浸，今早亦有棚架倒塌，她認為學童應留在安全地方，待路面安全再離開學校。

教育工作人員總工會亦認為，教育局在預知天氣惡劣的情況下，宜與天文台保持緊密聯繫，在滂沱大雨的情況下，作出應變措施，宣布停課，避免幼童冒雨回校上課，以致衣衫及鞋襪盡濕，情況狼狽。又指不少會員反映，今天下午約2時，仍有學童因天氣惡劣而滯留學校。家長因上班而未能到校接學生回家，以致學生在飢餓的情況下，苦等家長及天雨暫停。以上情況，實可避免，建議教育局官員因應天氣情況，作出應變措施，避免事件再次發生，又敦請教育局為莘莘學子設想，在惡劣天氣下，盡早向學校及家長發出適當指引，以保障學童安全。

此外，跑馬地棚架倒塌意外導致一名女工喪命，勞工界議員陸頌雄指出，今日惡劣天氣情況轉變較急，不少打工仔質疑究竟是否需要上班，甚至覺得無所適從，陸認為香港氣象雷達先進，天文台應預早發出惡劣天氣預警。他對樂活道有工人因棚架倒塌致死感到難過，稱工聯會已經透過基金聯絡家屬，工會將發放恩恤金。他指出事主在3號風球生效時仍要在戶外工作，發生意外僱主佔最大責任，反問該工作是否需要在橫風橫雨下完成，又質疑過程中是否有安全措施配合。

他又建議加強在惡劣天氣上班的勞工保障，促請政府將黃色暴雨警號信號及3號風球下工作納入勞保之內，以進一步保障員工，認為相關措施對勞保成本亦沒有太大影響。