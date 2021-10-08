曾國衞批中大學生會近年倒行逆施　鄧炳強斥未負法律登記責任　

成立逾50年的中文大學學生會昨（7日）宣布解散。本身是中大校友的保安局局長鄧炳強今日（8日）表示，對中大學生會解散「有啲傷感」，但指學生會作為個人組織，未有負上按法律進行登記手續的責任，屬令人遺憾。同為中大校友的政制及內地事務局局長曾國衞則指，該會近年出現倒行逆施情況，對此深表遺憾，又指對學生會解散「有啲可惜」，未能發揮維護學生權益。

中大學生會昨在Facebook解釋，自2月以來校方宣布停止代收學生會會費，並要求會方向政府獨立註冊，在徵詢專業法律意見後，大律師建議學生會不需獨立註冊，學生會上月10日召開聯席會議，接納學生會代表會全體代表請辭及解散學生會議案。

不過，有份參與學生會聯席會議的《中大學生報》昨晚在Facebook專頁澄清，指早前聯席會議通過的議案是指，接納中大學生會代表會全體代表請辭後學生會「停止運作」，而非「解散」，認為議案內容跟學生會聲明有出入。

《中大學生報》又指，學生會《會章》沒有條文指示「解散」的正當程序，但認為在如此重大事宜上，中大學生應有表述意見與決策權利，並指「解散」學生會關乎全體中大學生利益，應以全民投票方式決定。