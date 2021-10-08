海洋公園水上樂園無列明打風安排　多名苦主促改期或退款

開業不足一個月的海洋公園水上樂園又被市民鬧爆，東網今(8日)接獲多名市民反映，本港今天橫風橫雨，天文台今早發出三號強風信號，並一度懸掛黑色暴雨警告信號，惟樂園未曾就惡劣天氣交代相關特別安排。有市民指，樂園熱線致電多次仍無人接通，未知公園能否改期或退款安排。東網已向公園查詢，正等待回覆。

市民陳女士向本網投訴，她上月底已計劃於明日(9日)前往水上樂園，「兩大一細」門票連快證、停車場泊位加上租用儲物櫃，料開支逾2,500港元。惟天文台預告颱風來襲，她過去數日不斷致電公園熱線，以查詢相關安排，包括可否延期或退款等，惟至今仍未能接通。

陳女士指，海洋公園Facebook過去數日不斷有市民查詢相關事項，公園曾回覆指，水上樂園於三號熱帶氣旋警告信號生效期間會維持開放，惟部分設施可能會受地區性嘅雷暴或降雨影響下而暫停開放。惟她認為，公園答覆不清晰，無明確交代清楚黑雨等惡劣天氣的安排，「到底我聽日去定唔去好」。

她續指，假設明日打風仍能可如常入園，但所有室外景點設施將不會開放，即額外花錢購買的快證形同虛設，促公園交代會否同樣作出退款安排。

據海洋公園Facebook所見，有不少網民已炮轟公園，「天文台都叫停止一切水上活動，水上樂園仲開？」有市民追問「黑色暴雨，（公園）回唔回水」，但未有回覆。