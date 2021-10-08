危害國家分子以多方式滲透　鄧炳強：需23條立法應對

新一份《施政報告》中，亦提及基本法23條立法，保安局局長鄧炳強指，國安法成立至今已堵塞國家安全漏洞，但仍有危害國家分子以文化、網絡、媒體藝術等方式，鼓吹和滲透港獨意識，煽動危害中央及特區政府，所以，需要就《基本法》23條立法作出應對。

另外就基本法23條立法後會否「以言入罪」，鄧炳強解釋，所有法例都要視乎行為意圖，除不能「以言入罪」亦要經律政司法律意見，故此情況並不草率。他又相信，23條立法後更能穩固外資信心，令其感到環境安全；正如國安法推出後，令香港平靜從而吸引更多外資。

他又指，基本法23條有7類罪行，其中2項罪行已經涵蓋在內，其餘5項如叛國、竊取國家機密和間諜罪等則需要經23條再加深規範。鄧續指，美國中央情報局昨日成立「中國任務中心」，相信索取情報情況將會有增無減，故需要應對。

另外就台灣殺人犯陳同佳事件，鄧炳強表示， 陳同佳很希望回台灣接受法律制裁，但台方不願意讓陳同佳入境，而所有證據均在台灣方面，當地只要不玩弄政治，事情就能完滿解決。他希望台灣不要玩弄政治，才能彰顯法律精神。