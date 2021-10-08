議員促發展運動醫學　政府稱會繼續推動

楊德強指本港在治療運動創傷方面，在亞洲地區有着不錯的地位。

香港代表隊出征日本東京奧運成績彪炳，政府早前宣布與香港賽馬會慈善信託基金，以雙方各佔一半的方式，注資成立款項合共3億港元的特別基金。而當中涉及政府的1.5億港元，今日(8日)就獲得立法會財委會通過。有議員指政府需考慮體育產業化及精英化，甚至發展運動醫學；另有議員憂慮產業化將使部分體育高科技產品變成商品，令港隊失去「秘密武器」。

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國指，政府需要「行多一兩步」考慮體育產業化及精英化，又稱美國在運動醫學方面進展良好，促香港發展成為附近區域內的運動醫學中心，為運動員提供特別治療項目。紡織界議員鍾國斌促政府交代基金的分配，又稱港隊單車代表「牛下女車神」李慧詩曾在東京奧運時指出，她的「戰衣」是「秘密武器」，憂慮倘若該「戰衣」商品化，港隊就會失去部分優勢。

體育專員楊德強回應指，治療運動創傷方面，香港在亞洲地區有着不錯的地位，會繼續推動。至於將「秘密武器」商品化、產業化，他指某些先進技術暫時不想公諸於世，故並不會立即產業化，但隨時間推移，或許讓運動產品市場大量生產，技術發展方面很難一概而論。