獅子山外又見風　「圓規」下周中闖港400公里掀狂風驟雨

釀成人命傷亡的熱帶風暴「獅子山」正襲港不久，天文台又預料另一熱帶氣旋「圓規」會在未來數日逐步發展並移向呂宋海峽一帶，隨後可能橫過南海北部，較為靠近華南沿岸。按目前的預測路徑，圓規會由熱帶風暴增強至強烈熱帶風暴，並在下周三（13日）本港以南400公里內掠過。根據九天天氣預報，下周三及周四（14日）吹5至6級東至東北風，離岸及高地7級；多雲，有狂風驟雨。

下午8時，熱帶風暴獅子山集結在香港之西南約530公里，即在北緯18.7度，東經110.9度附近，預料向北移動，時速約8公里，移向海南島一帶。天文台表示，熱帶氣旋獅子山與東北季候風的共同影響下，廣東沿岸今明兩日風力達烈風程度；預料獅子山會在今日（8日）移向海南島一帶，隨後移入北部灣，廣東沿岸明日（9日）及下周日（10日）初時仍有狂風大雨。

雖然天文台指乾燥的大陸氣流，會在下周初為華南帶來普遍晴朗的天氣，惟好景不常，天文台預料另一熱帶氣旋圓規會在未來數日，逐步發展並移向呂宋海峽一帶，隨後可能橫過南海北部，較為靠近華南沿岸。

圓規目為熱帶低氣壓，根據天文台預測的路徑圖顯示，圓規明日增強為熱帶風暴並向東北移動轉彎，改以西北方面移動直趨呂宋海峽，並逐漸增強，下周一（11日）升格強烈熱帶風暴，接近本港800公里範圍外。圓規在下周二（12日）下午2時進入本港800公里範圍內，再向西移動，下周三在本港以南約350公里掠過，中心附近最高持續風速逹每小時105公里。