大坑西新邨最快2027年完成重建　1300單位預留予租客回遷

石硤尾大坑西新邨擬規劃重建，其中約1,300個單位擬預留予合資格租客回遷。負責管理的香港平民屋宇有限公司表示，符合資格回遷的租客可獲發放特惠租金及搬遷津貼。至於整個項目今年內獲城規會批准，預計最快約2027年完成重建。

據該項目最新資料透露，大坑西新邨重建初步規劃建議，將劃分兩個地盤，其中一個擬建兩幢大廈約1,300個單位讓合資格租客回遷，以及興建約10,500平方米的商舖和幼稚園；另一地盤建約2,000個「港人首次置業」單位，以及約6,500平方米的政府、機構或社區設施、約5,000平方米的商舖、約1,500平方米的公眾休憩用地。

平民屋宇公司指，符合資格回遷的租客可獲發放特惠租金及搬遷津貼。其中，特惠租金按照每戶合資格回遷成員的人數為基礎計算，並將參考市場租金水平釐定。若租戶不選擇回遷，即可獲發一筆過的特惠永久退回單位津貼。

平民屋宇公司估計，今年第4季向城規會提交規劃申請；明年第1季獲批規劃許可後將提出詳細回遷建議，租客將有約6個月時間作考。租戶選定回遷方案及簽訂同意書後，明年第3季將獲發部分回遷特惠津貼；2023年第1季遷出單位再獲發放回遷特惠津貼餘款。