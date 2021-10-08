工程師學會關注跑馬地冧棚架意外　促調查是否涉人為疏忽

跑馬地比華利山今日(8日)發生冧棚架意外，香港工程師學會期望當局盡快調查成因，事件若涉人為疏忽，須全速查找責任方及作改善，該會強調，本港惡劣天氣頻繁，相關部門應檢視現行棚架安全及審批守則，避免同類意外再次發生。

香港建造業總工會亦表示，根據法例，僱主須確保僱員在惡劣情況下的工作安全，和有關的工作危險因數受到適當的控制及減至最低。在制訂相關的工作安排時，僱主應首要考慮僱員在工作地點的安全。工會要求勞工處即時對意外展開深入調查，檢討現時漏洞，從速修補不足。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德稱，一大幅棚架倒塌是非常罕見，估計意外除因強風吹襲導致外，另涉及多種成因。他指，每逢颱風來襲前，地盤承辦商必須做足防風加固措施。按照法例，棚架上下相隔15米須加裝俗稱「狗臂架」的鐵托架作支撐。惟從現場照片所見，該棚架未見有充足「狗臂架」。其次，棚架應有足夠的連牆器，以防棚架傾側，惟外牆翻新工程期間時，如進行外牆批盪時或要臨時拆走連牆器，或會增加倒塌風險。

何炳德又稱，天文台昨已預告將發出三號風球，惟意外發生時已橫風橫雨，質疑天文台較早時僅發出黃色暴雨警告，未有通知改掛黑雨，令業界無從應對，難做齊防風防雨措施。