觀塘工廈派對房間違規營業　警拘負責人票控7客

觀塘警區特遣隊聯同東九龍總區機動部隊，在昨日(8日)晚上7時展開代號「勇爵」反罪惡行動，突擊搜查區內8間派對房間，期間發現鯉魚門道2號工廈的一間派對房間懷疑正在違規營業，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

派對房間內共有6男1女顧客(21至50歲)，他們未能出示安心出行紀錄及完成接種第一劑新冠疫苗證明，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。警員遂向他們發出定額罰款通知書。另外，一名姓林(31歲)女負責人則涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕，她已被扣留調查。

《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）訂明，派對房間進行營業，顧客及員工必須完成接種第一劑新冠疫苗。另外，處所負責人亦應確保顧客在進入處所時，用手機應用程式掃瞄安心出行二維碼。在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。