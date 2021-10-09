澳門增2宗新冠確診　患者屬早前個案密切接觸者

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心（下稱應變協調中心）公布，今日(9日)再新增2例確診病例，為澳門累計的第76例及第77例新冠病毒肺炎確診病例。

第76例病例為53歲男性，中國籍外地僱員，裝修工人，與澳門第75例確診患者居於同一單位；患者於9月27日、10月5、6及7日的核酸檢測均顯示結果為未有確診，由於被列為第75例的密切接觸者，已於10月4日接受隔離醫學觀察，昨日(8日)經核酸檢測顯示為確診。患者曾在5月31日在澳門接種一劑新冠疫苗。

第77例病例為49歲女性，越南籍外地僱員，家務助理，為澳門第75例確診患者的朋友；患者於9月25日、10月4、5、6和7日的核酸檢測均顯示結果為未有確診，由於被列為第75例的密切接觸者，已於10月5日接受隔離醫學觀察，昨日(8日)日經核酸檢測顯示為確診。患者於7月1日和7月30日在澳門接種兩劑新冠疫苗。

應變協調中心表示，第76例病例於昨日(8日)出現發熱，而第77例病例則沒有症狀，兩人將安排到公共衛生臨床中心進一步診治，詳細情況稍後公佈。而與第64例輸入性病例相關的12例輸入關聯性病例，按照國家衛健委標準，其中4例屬於無症狀感染，8例屬於確診輸入關聯病例。

作為防範性措施，對第77例病例工作和居住的御景灣第三座所有居民即時實施只進不出措施，衛生局將於今(9)日早上8時為大廈內居民進行一次性核酸檢測，直至核酸檢測結果為並非確診後才能離開。