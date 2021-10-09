建北部都會區開拓用地　黃偉綸：冀改善人均居住面積一至兩成

政府新一份《施政報告》提出《北部都會區發展策略》，大動作整合新界北多個新發展區，以求將香港北部建設成宜居、宜業及宜遊的都會區。但外界關注無法有效解決樓荒，反會掀新界地炒風。發展局局長黃偉綸在電台節目表示，「北部都會區」規劃概念非常創新，扭轉過往「南重北輕」，重新為香港布局。強調規劃及基建發展像一場馬拉松接力賽，橫跨多屆政府，每一個環節都要做好本分，但相關項目並不是「畫在天空上的雲」，將來一定會落實。

黃偉綸稱，當局正努力改善市民的人均居住面積，目標是增加一至兩成，在公營房屋供應方面，會以較高的房屋面積標準，去規劃交椅洲填海地的公營房屋項目，如果土地供應進度理想，下一個五年期的公營房屋項目亦可以較高標準規劃。私營房屋方面，當局會考慮透過賣地條款，加入「最低單位面積」要求。他指出，過往政府憂慮加入附加條件，會進一步推高市區樓價，但目前平衡社會不同意見後，認為是時候重新檢視。

運輸及房屋局局長陳帆在同一節目中表示，當局正加大力度尋覓短期閒置土地，興建過渡性房屋，已與多個土地擁有人及非牟利機構檢視地盤，但短期土地房屋供應有局限，要靠其他措施紓緩，包括劏房租務管制。當局亦正透過不同方式加快公營房屋建造流程，包括採用「設計及建造」的招標模式、「組裝合成」建築法等，相信至2047年能有效改善房屋問題。