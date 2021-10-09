颱風下市面平靜　市民到岸邊體驗強風

天文台在今日(9日)早上6時40分，改發八號東南烈風或暴風信號，多區的雨勢不大，惟風勢強勁，在沿岸地區可見不時有巨浪拍岸，杏花邨有康文署人員在海旁安裝防水閘，而在尖沙咀一帶，有家長帶同子女到場體驗颱風，但認為風勢比想像中少，感到略為失望。

今早在尖沙咀碼頭一帶，往來中環的最後一班渡輪在7時30分開出，乘坐的市民寥寥可數，而在8號風球之下，碼頭附近的情況大致平靜，風勢強勁之餘可見海上有湧浪，但未有狂風大雨，有零星市民到場視察情況，散步釣魚。而中環往長洲的尾班船亦已在早上7時40分開出。

有在海旁釣魚的市民表示，昨晚天氣明顯較今早惡劣，因此在雨勢減弱後，於巴士暫停服務前搭車外出。而在以往經常受雨災影響的鯉魚門馬環村，居民在門前設水閘，並堆起砂包，惟未見有雨水堆積的情況出現。

在杏花邨，亦有市民到岸邊感受颱風，有打算上班查看情況的市民坦言，指不明白為何天文台今日才發八號信號，亦有家長帶子女到場體驗強風，稱會考慮安全，不在近岸位置逗留太久。同時，仍有有市民在海旁散步及跑步，有市民認為風浪強勁會提早離開。

天文台表示，熱帶風暴獅子山帶來狂風，海面有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。另外，獅子山引致的風暴潮和大雨可能令低窪地區水浸，市民應做好防風防水浸措施。