傳中大凍結學生會資產　屬會須移除學生會字眼

香港中文大學學生會日前宣布解散，校方隨後發聲明指，過渡期間，中大學生事務處將處理以往由學生會負責的相關服務，致力減少對有關服務的影響。中大校園電台昨日(8日)報道，學生事務處將凍結學生會帳戶的資產，直至再有同學認可的學生會成立。而屬會可登記轉自學生事務處屬下，接受場地及財務支援，而組織名稱不得再有「中大學生會」字眼。

中大校園電台報道指，學生事務處將於下星期設立網上註冊系統，予中大學生會之屬下團體進行登記，登記後將成為學生事務處屬下的組織，才可繼續使用會室及接受大學的財務支援，組織名稱將不會再有「中大學生會」字眼。若於限期前拒絕向校方登記，或會被要求遷出會室及暫停財務支援。而系會及院會等組織，則會研究轉至本科學系及學院屬下，由學系或學院負責管理。

大學事務處會凍結學生會帳戶的資產，直到再有同學認可的學生會成立才解涷。原本由學生會管理的文化廣場及民主牆，管理權將移交至師生中心管理委員會。消息又指，校方希望由學生會委任的校務委員會學生代表繼續留任，維持學生校政參與，將學生會解散造成的影響減至最低。