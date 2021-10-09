政府冀加強公務員創新和解說能力　歡迎移民港人回流

政府新一份《施政報告》提到要增加政府官員開拓創新和解說能力，以更好地傳遞政府訊息，行政長官林鄭月娥今早(9日)在電台節目中表示，政府過去做了很多好事，卻講不出來，市民無法接收之餘，反被外界誤導，繼而打擊政府的管治，又希望透過最新一份《施政報告》，讓市民看到香港的前景，並歡迎已移民的市民回港。

對於增加政府官員開拓創新的能力，林鄭月娥表示，在政府工作逾40年有深刻體會，認為18萬公務員仍是盡忠職守的，但指開拓未來的工作，要求遠遠高於盡忠職守，需要魄力，也需要增加創新能力，相信透過新的委聘升任方法，能讓具備開拓創新能力的公務員，擔任常任秘書長和部門首長等公務員高級位置。

她又指，有需要提升官員的解說能力，以更好地傳遞政府訊息，又稱政府過去做了很多好事，卻講不出來，市民無法接收之餘，反被外界誤導，繼而打擊政府的管治。

她續指，最新一份《施政報告》主要展示未來，讓市民看到香港的前景。在回應移民潮時，她引述數字指香港前景指標正面，不但海外和內地公司來港有增無減，初創公司增加一成以上，且有大量人才來港。