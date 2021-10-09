已向逾5萬公屋申請人派現金津貼 佔已接獲的申請約85%

公屋輪候大排長龍，政府早前推出試行3年的「現金津貼試行計劃」，向輪候公屋逾3年的非綜援租戶提供租金津貼。運輸及房屋局局長陳帆今日(9日)稱已向超過5萬個合資格一般公屋申請住戶派發津貼，佔已接獲的合資格申請約85%。另外，劏房租務管制的條例草案會在下周三(13日)立法會恢復二讀，陳帆期盼立法會盡快通過，好讓條例明年1月生效。

陳帆表示，差餉物業估價署會負責條例的執行工作，正成立一個約50人的團隊，協助公眾認識新的規管制度、處理查詢、就租務事宜提供諮詢和調解服務、在新法例實施後發放申報的劏房租金資料；以及採取適當執法行動等。

陳帆表示會委託非政府機構成立區域服務隊在地區層面，為劏房租客和業主提供所需支援，以及設立有關劏房租務管制的資訊平台。目前已展開招標工作，預期6支區域服務隊可於新法例生效前投入服務。

此外，興建公營房屋方面，房屋委員會部分項目有逾90%的組件都採用預製技術，實現6天建成一層廿個單位的標準樓層。除了預製技術，該會亦採用組裝合成建築法，目前已選定位於東涌、藍田、安達臣道和洪水橋共6幢住宅大廈採用相關技術。

房委會提到，今次首度利用「背包式移動測繪系統」，進行華富邨重建項目規劃，派員背上儀器掃描該邨的公用地方，僅花約20分鐘便可收集到約5,000平方米的數據，以製作三維模型，作為日後設計規劃之用。