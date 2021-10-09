周六先掛八號波　雨勢風勢遜昨日　天文台遭洗版鬧爆欠專業

熱帶風暴獅子山襲港，天文台連續兩日發出的警告惹爭議，玩殘一眾打工仔及學生。昨日（8日）暴雨連連引致全港多區水浸，卻遲遲未發出黑色暴雨警告，令不少市民需冒雨出門，期間更不幸發生致命意外。而今早（9日）星期六天文台發出八號風球，惟全港各區卻風平浪靜，雨勢明顯較昨日減弱。不少網民湧入天文台Facebook社交網站鬧爆，質疑天文台誤判形勢，批評有違專業。

昨日正值上班上學日，早上滂沱大雨，全港多個低窪地區水浸，地鐵成水舞間，不少車輛被水圍困，天文台卻於昨早一直維持3號強風信號及黃色暴雨警告，至上午11時20分才陸續改掛紅色及黑色暴雨警告信號，前後只相隔25分鐘，維持一小時後再改掛紅雨，令不少市民需冒雨出門，十分狼狽。

風暴情況延至今日，周六凌晨6時40分天文台才發出八號烈風或暴風信號，令一眾打工仔及學生的颱風假泡湯，而該八號風球更威力欠奉，相比於昨日的傾盆大雨，今日雨量明顯減少，而風力也未如以往八號風強勁。

大批網民連日到天文台的Facebook專頁派「嬲嬲」，不滿天文台連日的預告表現，質疑天文台沒有做好天氣預報。有網民批評天文台「不知所謂「，昨日天氣情況惡劣，天文台的決定除了影響返工返學的人，還會影響一班要去醫院覆診的老人家，因若天文台若不發出黑色暴雨警告，診所會如常應診，老人家需硬住頭皮都要去覆診，途中將會有不少危險。

然而今日風雨微弱卻掛起八號風，質問「都唔知天文台你係咪只計算啲偏遠少人地區風力，昨早市區多人地方普遍風力大就視若無睹」，批評天文台簡直離地！

另外，有網民翻出天文台以前製作的節目《氣象冷知識》之其中一集《黃雨係會水浸㗎》，當中前天文台台長岑智明主持時曾表示：「依家你嗰邊大雨啫，我呢邊冇喎」，遂截圖揶揄天文台昨日的判斷。岑智明昨晚（8日）亦有轉發網民改圖自嘲，他本人昨日在街上大風大雨都好狼狽，惟有避一避，結果最後遲到，只有向友人講多幾聲抱歉賠罪。並附上多個標籤「黃雨係會水浸㗎」、「天文台又點控制到個天呢」。