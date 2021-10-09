港大要求移走國殤之柱　創作者指港大或被索償

香港大學要求支聯會清盤人蔡耀昌在下周三(13日)下午5時前移走「國殤之柱」，其創作者、丹麥雕塑家高志活(Jens Galschiot)指出，其在海外展示的雕塑，若然未簽訂任何買賣合約或收取款項，原則上雕塑仍屬於他擁有。他又指，相信移除雕塑會造成無可修補的損壞，港大需承受被索償的風險。

高志活發聲明指，過往在香港借出作品作永久展示之用，協議內容包括由港大及支聯會管理雕塑，以及由他們負責展示的成本。他指出，原則上有關雕塑仍屬他本人所擁有，對於未有接獲港大通知需移除雕塑感到疑惑。另外，他強調「國殤之柱」是極為珍貴的藝術品，經歷展示24年後或已變得脆弱，加上移除工作需時，相信會對雕塑造成無可修補的損壞，屆時港大要承受被索償的風險。

丹麥前文化部長、現任國會議員艾巴伊克(Uffe Elbaek)亦發聲明指，移除、破壞歷史紀念碑及雕塑，通常只發生在獨裁或原教旨社會，但現時卻發生在香港。他認為事件反映中央政府嘗試在集體記憶中清洗重要歷史事件，而香港人每日都面對壓迫，形容做法可恥，呼籲國際社會杯葛做法。