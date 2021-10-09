本港新增源頭不明個案　理大指病毒基因與9月底英國個案相近

本港昨日(9日)新增1宗病源不明的本地確診個案，本地清零51日後終「斷纜」。理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒博士及其團隊，最新病毒基因排序結果發現，該男子病毒基因屬於B.1.617.2，為Delta變異病毒株。此外，環保署前日(7日)於該患者的住所金獅花園污水樣本中發現病毒，惟當天夜晚的封區強檢並無發現新個案。

團隊首先將個案的基因與截至9月12日的輸入個案做比對，並沒有發現基因近似的個案。之後團隊又從全球病毒基因數據庫獲取最近兩星期確診的B.1.617.2 變種病毒基因作比對，其中有約6,700宗，發現該個案與九月尾的英國確診個案比較相近，只有7個突變不同，但源頭個案仍然未能確定。

此外，據悉環保署於本周四(7日）上午，到患者居住的沙田金獅花園抽取污水樣本，今日(9日)驗出新冠病毒，亦懷疑涉及變種病毒株。據當局前日封區檢測，所有居民檢測未有發現其他確診個案，環保署將進一步收集污水樣本。

翻查資料，該男患者在機場超級一號貨運站夜更工作，主要負責貨物裝卸。他上月29日進行檢測時未有驗出病毒，但本周一(4日)定期檢測中確診，並帶有L452R變異病毒株，當時病毒量較低，到翌日病毒量增加，CT值降至15至18水平，亦有喉痛等病徵。該男患者目前被列為源頭不明本地個案，曾與他共用休息室的90多名同事，及20多名親友須隔離檢疫。