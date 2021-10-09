料「圓規」重陽節前夕殺入港400公里　正日有狂風驟雨

熱帶氣旋「圓規」增強為熱帶風暴，天文台預料圓規會在未來兩三日逐漸增強並移向呂宋海峽一帶，並在下周中期橫過南海北部，受其與東北季候風的共同影響，廣東沿岸風勢再度增強，有大雨及狂風。根據九天天氣預報，下周三(13日)吹6級東至東北風，離岸及高地達8級；多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。下周四重陽節(14日)仍吹5至6級東至東北風，初時離岸及高地間中7級，大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。

根據天文台預測的路徑圖顯示，圓規今早8時已由熱帶低氣壓增強為熱帶風暴，中心附近最高持續風速為每小時75公里，預料稍為向東北移動後轉彎，改以西北方面移動直趨呂宋海峽，並逐漸增強，下周一(11日)升格強烈熱帶風暴，接近本港800公里範圍外，中心附近最高持續風速達每小時105公里。

圓規走勢依然強勁，預料在下周二(12日)下午2時進入本港800公里範圍內，中心附近最高持續風速升至每小時110公里，距離颱風級別只差些少(持續風速逹每小時118公里或以上)。圓規將再向西面移動，下周三(13日)在本港以南約350公里掠過，中心附近最高持續風速維持每小時110公里。

天文台又預測，圓規以強烈熱帶風暴姿態，於下周四重陽節(14日)登陸海南島，中心附近最高持續風速減弱為每小時90公里。