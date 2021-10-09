斥《眾新聞》報道圖誤導市民　保安局深表遺憾

保安局局長鄧炳強昨日(8日)在記者會上就《基本法》23條立法後會否「以言入罪」做出回應時解釋，指所有法例都要視乎行為意圖，除不能「以言入罪」亦要經律政司法律意見，故此情況並不草率。網媒《眾新聞》昨日在報道中就相關事件，指保安局局長拒絕保證《基本法》23條立法不以言入罪，保安局今日(9日)就報道回應表示，有關報道誤導市民，對此深表遺憾。

保安局指出，多間媒體相關報道亦與保安局局長的說法相符，並稱保安局局長在記者會上回應有關《基本法》23條立法會否以言入罪時，他清楚解釋犯罪需有行為和意圖的元素，並有充分證據，以及律政司詳細研究有否足夠證據才作出檢控，不是草率決定，並非一句說話就可以入罪。

《眾新聞》昨日(8日)報道，保安局局長鄧炳強拒絕承諾立法時會遵守保護表達自由的《約翰內斯堡原則》，並指鄧回答了有關網絡安全法立法事宜。其報道指，鄧炳強空泛地重申，拘捕及檢控要看意圖證據，「不能簡單就咁講你嘅四隻字(以言入罪)」，並一度回答了網絡安全法，「我相信都係會適用嘅」，其後再次回答有關23條立法。

《眾新聞》又引述鄧炳強說，「我們不是就咁講一句就算，拘捕要看有無證據，相信唔會出現你講(以言入罪)嘅情況）。」其報道又引述鄧炳強稱，23條立法工作目前處於法律研究的階段，考慮過去2年發生事件，認為法例不足以處理間諜及竊取國家機密，需要加強。