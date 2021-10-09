北部都會區規劃大成本高　陳茂波指不能單靠政府庫房

《施政報告》提出新界北部都會區發展策略，涉及面積約3萬公頃，策略規劃之大，料發展成本將會「億億聲」。財政司司長陳茂波今(9日)稱，北部都會區項目所需資金不少，要以「組合拳」形式推展，不能單靠政府庫房去負擔，亦要靠綠色債券及公私營合作等方式，而政府對融資方式抱持開放態度，現階段最重要是各界同意規劃的願景。

陳茂波今日出席電台節目表示，「北部都會區」計劃宏遠，現時是規劃願景和空間布局，涉及土地運用、保育政策，交通基建配套範疇。如果順利開拓北部都會區，將有更多創科發展，現時古洞北/粉嶺北新發展區原本規劃的商業地，可考慮轉為住宅地，增加房屋供應。

行政長官林鄭月娥提及「北部都會區」成本時則稱，本港發展土地不會蝕錢，即使是興建公營房屋亦會有賺。香港投資能力強，最擅長集資，而且在港發債成本低，任何投資者都會覺得項目是值得投資。而日後「北部都會區」的車站都是在未發展土地之上，5個鐵路項目都可在沿線釋放土地，撥給港鐵以作鐵路加物業的手法興建。

發展局局長黃偉綸提到，「北部都會區」規劃概念創新，扭轉以往本港經濟活動集中於港島的「南重北輕」現象，料將為本港重新布局。他形容規劃及基建發展猶如馬拉松，將會橫跨多屆政府推行。