過渡性房屋陸續有來　長沙灣英華街組合屋下周一接受申請

《施政報告》提出將過渡性房屋單位未來的整體供應增至2萬個，意味更多過渡單位將陸續落成。其中市區首個提供4至6人大單位的長沙灣英華街組合屋項目「喜信」，將於下周一(11日)起開始接受申請，並於下月15日截止，預計明年2月初入伙。

負責營運的香港社區組織協會指出，年前以短期租約形式申請位於英華街的一幅閒置土地，透過運輸及房屋局政策支持，去年獲得關愛基金資助，提供140個1至6人的組合屋單位。為了在項目中增加大單位，社協特別邀請私人基金贊助，當中有35個4至6人兩睡房大家庭單位，為市區首個設有大單位的組合屋項目。項目強調健康住屋的概念，着重自然採光及通風窗戶，租金亦按居民經濟能力而定。

基層住屋問題仍然嚴峻，過渡性房屋供不應求，社協建議政府正視問題，將過渡屋政策恒常化，同時應統籌覓地建屋、官民合力增加過渡性房屋的供應量。

此外，同樣有營運過渡屋經驗的樂善堂預計，在未來兩年內將提供至少1,542個新的過渡性社會房屋單位，當中包括改裝荃灣象山邨校舍作社會房屋、在彩虹彩興路興建組合屋、以及由會德豐免費租出大埔黃魚灘用地興建組合屋等。