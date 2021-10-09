杏花邨居民未懼「潛艇」陰霾　地庫停車場續泊多輛私家車

8號烈風或暴風信號現正生效，位於柴灣的杏花邨過往曾於風暴期間水浸，今日(9日)日間雨勢不大，但風勢持續強勁，樹木被吹至左搖右擺，海面不時出現白頭浪。有市民到海邊觀浪及拍照，康文署人員亦在近海旁位置安裝防水閘；至於往年曾兩度被水淹沒的杏花邨地庫停車場仍停泊多輛私家車，似乎該邨居民未懼歷史重演。

杏花邨屋苑大堂多道玻璃門窗已貼上防風膠紙，地面亦堆了沙包。有網民在社交平台Facebook群組「杏花邨的人和事」分享屋苑情況，可見海旁位置已安裝逾1.5米高的防水閘，不過，網民認為防水閘不會有發揮作用的機會，「檔水板睇嚟好紮實，一切準備妥當，不過相信今次唔會受到考驗！」

有在杏花邨附近上班的市民表示，今早到公司視察情況，並順道到海旁感受打風，又指不明白為何天文台今日才發8號信號。有家長則帶子女由九龍來杏花邨體驗強風，指兒子從小對天文很有興趣，希望滿足他的願望，強調會考慮安全，不在近岸位置逗留太久。

2017年「天鴿」襲港期間天文台發出10號颶風信號，杏花邨慘被蹂躪，災情嚴重，屋苑一個地庫停車場更被水浸至沒頂，入口的水深達逾1.8米，數十輛私家車被淹沒；2018年超強颱風「山竹」襲港時，停車場同樣水浸。不過，居民似乎未懼歷史重演，停車場今早仍停泊不少私家車。