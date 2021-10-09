8號波下學校停課　多項政府公共服務暫停　交通受阻　

天文台在今晨(9日)6時40分發出八號東南烈風或暴風信號，而在信號發出前，教育局已因應天文台預告，宣布所有日校今日停課，其他部門亦相繼發出訊息，社會福利署宣布，通常於星期六運作的社署轄下福利服務單位、幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。

司法機構宣布，今日（星期六）所有法院／審裁處的聆訊（包括律師認許申請）會延期。原定於今日出庭而受八號熱帶氣旋警告信號影響的人士，除非已另行得到通知，否則須於下一個工作天（10月11日) 早上9時30分到達法庭。至於原定於今早到高等法院出席律師認許申請的人士，則毋須到法院，司法機構將另行書面通知。法院／審裁處的登記處及辦事處於下一個工作天（10月11日)照常辦公。

醫院管理局宣布，轄下所有普通科門診診所，今日將會暫停服務。公立醫院的急症室則會照常服務。已經預約的門診病人，請於八號熱帶氣旋警告信號取消後另約診症時間。

政府宣布，2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的所有社區疫苗接種中心將不會開放，並暫停疫苗接種服務。接種中心將於八號熱帶氣旋警告信號取消3小時後重新開放並恢復疫苗接種服務，直至正常服務時間結束。

因社區疫苗接種中心關閉而受影響的預約會自動延期，受影響人士將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。如受影響人士是預約接種第二劑疫苗，而接種中心於今日稍後時間恢復接種服務，他們亦可於今日接種中心的餘下開放時間內到原先預約的中心接種疫苗。

考評局宣布，原定今日上午舉行的國際及專業考試，將會改期舉行。有關安排將由相關考試機構日內公布。今天下午舉行的考試，請留意稍後發出的公布。

入境事務處宣布，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處、生死及婚姻登記處和智能身份證換領中心暫停服務。

衞生署宣布，除美沙酮診所會按照正常服務時間開放外，所有衞生署診所均會關閉。接受美沙酮治療的人士可前往美沙酮診所服用美沙酮。衞生署轄下供送交深喉唾液樣本作2019冠狀病毒檢測的10間指定胸肺科及皮膚科診所收集點將暫停開放。

公務員事務局宣布，原定於今日舉行的綜合招聘考試及《基本法》測試（學位／專業程度職系）將會改期舉行。

交通方面，港鐵表示，鐵路、輕鐵及港鐵巴士服務繼續維持正常。港鐵已增派職員加緊檢查架空電纜及軌道，並在有需要時和安全情況下，進行緊急維修。港鐵巴士服務於早上9時40分暫停。若天氣惡化或天文台發出較高熱帶氣旋警告信號，露天段的鐵路及港鐵巴士服務將會在未能預先通知的情況下即時暫停。

九巴及龍運巴士所有日間路線在早上8時30分起暫停，S1及S64路線維持有限度服務。新巴及城巴宣布，除B3X、B5、S1及S52號線提供有限度服務外，所有日間路線將在上午8時30分起停止服務。

新渡輪宣布，本地航線今早陸續暫停服務。天星小輪宣布，來往中環至尖沙咀、來往灣仔至尖沙咀的渡輪已在7時30分停航。港九小輪表示，中環來往榕樹灣、中環來往索罟灣、中環來往坪洲、坪洲來往喜靈洲的渡輪已在早上6時許陸續停航。珀麗灣客運表示，珀麗灣來往中環、珀麗灣來往荃灣的航線、以及珀麗灣來往中環的巴士線已經停駛。