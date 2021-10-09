經合組織昨公布稅務改革框架　港府歡迎措施指有助鞏固優勢

相關措施令不徵稅或特低的優惠稅率等作為競爭手段的效用將會減低。

經濟合作與發展組織(經合組織)昨日(8日)公布「稅基侵蝕及利潤轉移」國際稅務改革框架方案(BEPS 2.0)及其實施計劃，目標是在今年底至明年初完成草擬BEPS 2.0範本規則，以便參與的稅務管轄區於2022年進行本地立法，並由2023年起實施方案。政府發言人今(9日)稱，歡迎相關措施，香港作為國際金融及商貿中心，將會積極參與和實施有關方案。

政府發言人表示，BEPS 2.0主要涵蓋符合上述指明條件的大型跨國企業集團，不會影響本港的中小型企業，而香港利得稅的標準稅率為16.5%，在國際間甚具競爭力，本港簡單及透明的稅制亦深受投資者歡迎。隨着BEPS 2.0改革框架落實後，大型跨國企業集團在各稅務管轄區的實際稅率將須為至少15%，稅務管轄區日後以不徵稅或特低的優惠稅率等作為競爭手段的效用將會減低，相信香港可在此更公平的稅務環境下鞏固競爭優勢。

BEPS 2.0分為兩部分，第一部分針對全球營業額超過200億歐元及利潤率高於10%的大型跨國企業集團，有關企業的剩餘利潤，即利潤中超過收入10%的部分中，有部分的徵稅權將會分配予其市場所在的稅務管轄區。

第二部分為實施全球最低實際稅率，針對全球營業額超過7.5億歐元的大型跨國企業集團，若有關跨國企業集團在某一稅務管轄區的實際稅率低於15%，其母公司或附屬公司須向所在地就差額繳納額外稅款，目前全球共有136個稅務管轄區，包括香港已表示接受有關方案。

經濟學者羅家聰表示，相關措施對利得稅標準稅率15%或以上的地區影響不大，反而對稅率較低的地區有較大衝擊，惟這些地區為數不多，而且不少地區例如愛爾蘭、澳門等，稅率約12%-13%，與15%界線相差亦不大，加上屆時有所調整亦會一同處理，形容是「做完等於無做」。