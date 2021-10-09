一帶一路專員葉成輝提早離任　轉任應科院行政總裁

政府於2016年起設「一帶一路辦公室」，配合中國「一帶一路」發展，並在於2019年以月薪逾26萬元委任商界出身的葉成輝為「一帶一路」專員。惟查閱政府電話表後，發現該職位現正懸空，而葉已轉至香港應用科技研究院，出任行政總裁一職。商務及經濟發展局證實，「一帶一路」專員自本月5日起懸空，但未有解釋提早離任原因。

政府於2016年成立「一帶一路」督導委員會及設立「一帶一路」辦公室，並委任曾為商務及經濟發展局常任秘書長嘅蔡瑩璧為「一帶一路」專員，惟蔡一直為「無糧」專員，直至2017年6月底卸任。政府於2018年以月薪逾26萬元，年薪312萬元公開招聘專員，並享房屋等福利，至2019年聘任葉成輝。

但現時專員一職懸空。商經局證實該職自本月5日起懸空，並指政府早前經公開招聘程序後，委任葉成輝出任該職位，任期由前年6月24日開始，為期三年。即葉未待原定的2022年6月任期屆滿便離任，但局方未透露葉是辭職還是出於其他原因。另一邊廂，上月23日，香港應用科技院宣布任命葉成輝作行政總裁，本月5日起生效。