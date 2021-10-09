政Whats噏：陳振哲被DQ　何偉霖憶述話佢真係好煩

何偉霖(左)曾經同陳振哲(右)鬧得不歡而散。

政府尋日(8日)宣布新界東有16位區議員宣誓無效，即時褫奪議席，當中包括綽號「機場大叔」嘅大埔區議員陳振哲。至於通過宣誓嘅同區區議員何偉霖，就喺社交平台貼文，指陳振哲有着過人嘅執念、好煩、惹來區議會部分同事嘅憎惡，不過就好過某啲心裏面想你出事嘅所謂「同事」！

何偉霖話陳振哲永遠「煩」得令人火大，對所有規例、條例、規則、細節有着過人嘅執念，亦因而經常拖長會議時間，同埋會就觀點睇法同你爭論得沒完沒了，不但令區議會部分同事心感憎惡，唔少官員亦覺得陳係一個令人頭痛嘅存在！而何話自己都係其中一個「受害者」，有幾次不論會議或私下都爭拗得面紅耳赤，不歡而散！

之不過，批評完陳振哲，何又提到，話陳未必一定會啱哂，有時候亦會過火，但總比一啲自以為有資歴、有經驗、口講對事不對人、但喺外面招搖撞騙嘅議員來得實在喎！至於有官非在身嘅議員同事，陳亦會上庭旁聽等。比起某啲同事上庭連一句關心問候都冇，下下為自己利害盤算，心入面想你出事嘅所謂「同事」，實在無可比擬咁話。究竟何偉霖講緊邊個呀？