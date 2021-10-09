紅磡服務式住宅颱風下斷水斷電　玩殘住戶捱餓忍汗臭

颱風「獅子山」風勢凌厲，天文台今晨(9日)改發八號風球，至今仍持續影響全港各區，市民在室內遮風避雨，卻有部分人陷入無水無電的困境。東網接獲紅磡一幢服務式住宅的讀者住客投訴，指單位在下午約5時無預警斷電，暴雨下一屋昏暗無光，只能勉強點蠟燭照明。

該名讀者雖致電住宅維修部了解情況，惟一直無法取得聯繫，至約2小時後才獲相關人員回覆，但對方僅稱現時正進行搶修，未能說明進度及何時恢復供電。誰知一波未平，一波又起，至晚上約8時，同廈部分單位突告停水，其中亦有單位無熱水供應，令住戶叫苦連天。

據悉，大廈每層有至少4個單位「受災」，在八號風球侵襲下，住戶難以出門用膳，單位煮食用的電磁爐又無法運作，造成不少人捱飢抵餓，只能暫時以乾糧「自救」。而為免風雨入屋，住戶礙於難開窗通風，室內翳焗難當，無水洗澡下只能忍耐熏臭。

據知，問題直至晚上約10時20分才獲解決，讀者對大廈混亂情況感到無奈，批評管理人員無考慮住客需要，在颱風暴雨下並無提供膳食服務，以解大家燃眉之急，同時亦缺乏應變措施，既無向住戶明確解釋情況，交代所需資訊，亦無安排受影響人士暫時遷住其他單位，只能坐困愁城。另外，他亦指出單位無裝設緊急照明系統，擔心老人、小童如在昏暗環境中發生意外，相關責任問題誰屬。東網正向涉事服務式住宅了解事件。