將軍澳水上活動中心提出10年　可望2022年完成可行性研究

香港地理位置臨海，原應非常適合發展水上活動，惟相關設施不足經常捱批。政府早於2011年提出興建將軍澳第77區水上活動中心，但卻一直只聞樓梯響。政府日前終於公布指，工程正進行前期籌劃，期望可於2022年完成技術可行性研究。水上活動中心內將包括1座服務主樓，教學室、觀景台等；亦會有供存放機動救生艇和訓練艇隻等的倉庫等。

港府早於2011年5月，政府曾提出興建將軍澳第77區水上活動中心，並獲得地區管理委員會的支持，後來卻遭到拖延。至2017年1月，將軍澳第77區水上活動中心工程項目獲納入施政報告的「體育及康樂設施5年計劃」中，展開技術可行性研究，惟當中因不同事故發生而一直未能完成此工程項目。

直至2018年，香港受超強颱風「山竹」吹襲，令工程選址損毀嚴，後來由土木工程拓展署進行海堤進行維修及加固工程，有關工程才於2019年6月完成。而政府日前在區議會文件中指出，現正就將軍澳第77區水上活動中心進行前期籌劃，包括與相關部門初步探討有關工程的可行性，期望爭取於2022年完成技術可行性研究。

將軍澳第77區水上活動中心的工程地盤位於於將軍澳堆填區第一期沿岸，毗鄰康城港鐵站，佔地約1.35公頃，現時地盤暫被用作土木工程拓展署的臨時工地。水上活動中心內將會包括，1座服務主樓，內含接待處、辦公室、教學室、會議室、更衣室和觀景台等；亦會有供存放機動救生艇和訓練艇隻等的倉庫；供維修水上活動器材和配件的工作間；供停泊有桅杆的帆船和龍舟的平台；供中心各類訓練艇隻使用的下水道及浮橋；以及設有重型船艇上落水面的機動輔助裝置等。