難忍居所惡臭漏水無升降機搭　居民冀盡快重建西環邨

新一份施政報告提出研究重建兩個約60年樓齡的舊屋邨，分別為馬頭圍邨和西環邨，預計能額外增設共2500個單位。西環邨首批受影響住戶最快可於2029年，搬遷至附近的加惠民道公營房屋項目。有該邨居民指單位已非常殘舊，糞渠因日久失修經常爆裂，天花板又不時漏水，對生活造成困擾。有關注團體指該屋邨的渠口設於屋外「無遮無掩」，經常有老鼠、曱甴由屋外渠口沿渠道走入廚房洗手盆位置，衞生問題堪憂，冀重建後居民可改善環境。

西環邨有近63年歷史，共有約600個單位，邨內較多長者居住。西環邨居民陳太表示，邨內設備和設計均不合時宜，令居民生活困擾。她指出屋邨內衞生欠佳，垃圾會集合放在露天斜坡位置，經常發出異味；冀渠亦出現老化，兩年前開始經常爆裂，但房署維修時未能解決根源問題，疫情下街坊憂慮播毒。她續指，屋邨的設計不便長者日常生活，如行動不便的長者不能坐着輪椅進入廁所；外出時升降機也不能直達各層，住頂樓的長者需步行數層樓梯才能乘搭升降機。

另一居於西環邨約40年的明姐指，其單位露台天花經常漏水，一家9口擠於320呎空間，期望重建後可以改善生活質素。公屋聯會關注公屋重建聯席成員陳學鋒表示，西環邨依山而建，反而為街坊營造出隔絕城市、分外寧靜的感覺，而這種建於山坡上的設計已是絕無僅有，邨內5座的樓宇可互通。

陳認為西環邨除重建之外已沒有方法可解決眾多老化問題，尤其邨內長者較多，西苑臺的電梯最多只可到9樓，如居住在頂層14樓需走5層樓梯，令不便上落樓梯的長者難以外出。而邨內渠道屬明渠，老化嚴重，除傳出渠臭外，更因渠口於屋外「無遮無掩」，經常有蟲鼠沿渠道走入廚房洗手盆位置，衞生問題堪憂。