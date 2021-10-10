東方日報A1：最遠8號波　市民一肚火

熱帶風暴「獅子山」前日襲港奪走一命後，本以為遠離香港，但昨又趨近，天文台於清晨6時40分發出8號烈風或暴風信號，指風暴與東北季候風共同影響香港，昂坪等地錄得風速最高達129公里的陣風，此舉令獅子山成為60年來離港「最遠的8號波」，而本港則兩年於10月掛8號波！截至昨晚7時，當局共收到149宗冧樹報告、9名市民受傷及分別有3宗水浸及3宗山泥傾瀉報告。天文台昨日上午起先後5次預告將下調其為3號強風信號，後4度改口，晚上乾脆修正至午夜前均不會下調8號波。不少市民批評天文台失準又誤判，更質疑「上周五（８日）橫風橫雨當冇到，周末放假風勢『靜英英』就要人禁足20多小時」，根本玩殘百姓！

截至昨晚10時，獅子山集結在本港西南偏南約530公里附近，移動緩慢，而天文台由昨早起，先後預告會於下午初、下午至黃昏及晚上調整8號風球警告，但數度改口。

天文台署理高級科學主任楊國仲解釋，8號風球延長生效，主要是獅子山移動比預測慢，加上有新雨帶形成。至於昨日發出8號風球時，有市民認為本港風勢並不明顯，楊強調，需視乎全港整體風勢，本港西南部高地，如昂坪、長洲達暴風水平，大老山及大美督一帶，風勢已達烈風水平。

天文台昨晨發出8號東北烈風或暴風信號時，獅子山與本港相距超過560公里，令其成為自1961年以來被宣告為8號風球時、距離香港最遠的一個熱帶氣旋。翻查天文台資料，原先紀錄由去年10月的熱帶風暴「浪卡」所保持，當時正位處香港西南偏南約450公里，與新紀錄相差逾100公里。

獅子山昨整日影響本港，天文台先於早上表示，將於下午初時考慮改發3號風球。其後至少4度「改口」，截至晚上約8時，天文台又指，受該雨帶影響，預計本港持續普遍吹強風至烈風，西南部高地達暴風程度，故8號風球會在午夜前維持。

前日3號波時，本港錄得高達329.7毫米雨量，更打破十月份單日雨量最高紀錄，但天文台發出特別警告卻太遲；昨日周六，天文台又維持本港全日8號波，不少市民對上述預測不滿，更對昨日天文台一再對預測改口的表現大批不專業。

有市民在天文台的Facebook專頁鬧爆。有人留言指「很好玩嗎？」「依家科技咁發達，點解天文台仲差過以前」。有網民更留言狙擊，當日全港多區水浸，天文台遲遲未發出黑雨警告，以致市民返工返學需冒雨涉水出門，期間更不幸發生致命意外。有人形容，天文台連續兩日誤判天氣如同「斷估」，直斥「不知所謂」！

天文台前助理台長梁榮武指，天文台預測依照科學數據，必須存在不確定性，加上不同地區的風勢時強時弱，難有客觀標準，籲社會寬容看待相關決定。至於前日暴雨期間發生棚架倒塌意外，有聲音建議天文台修訂發出熱帶氣旋警告的標準；他認為，不同工種在同一種天氣下的風險不同，天文台難迎合所有業界，建議由業界檢討惡劣天氣下的工作指引。

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