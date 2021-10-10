丈夫心臟病發命懸一線　妻子靠消防新調派後指引救一命

消防處3年前優化「調派後指引」，至今已為逾150萬名召喚緊急救護服務人士提供有關指引，幫助紓緩傷病者及召喚者的緊張情緒，有不懂急救知識的妻子，按指引救回心臟病發的丈夫一命，當日值勤的消防處人員對指引起到救急扶危作用大感欣慰之餘，亦慶幸令傷病者家庭仍然完好無缺。受惠家庭呼籲召喚緊急救護服務人士不要急於終斷求助電話，因「調派後指引」隨時挽回到生命。

「我無學急救知識，連心臟位置都唔清楚，當時對方叫我做心外壓，我話唔識，怕整親佢(丈夫)，怕壓錯，到時愈幫愈忙。」馮太丈夫去年11月在睡夢中突然心臟病發，她憶起當時致電求助的情況仍猶有餘悸。她指肇事當晚在女兒房間陪她入睡，當返回房間時，發現丈夫沒有知覺、「反白眼」及口吐白沫，報警求助講述地址及事件後打算收線，但對方表示不要終斷通話，要立即按指引施救。

身形瘦削的馮太雖感到害怕，但眼見丈夫身體逐漸僵硬及發黑，救護員又未到達，惟有依指引向丈夫施救，幸好話筒一方不斷鼓勵及耐心教導，「丈夫5呎11高，180幾磅，要從床移動去地下做心外壓好難，當時丈夫已失禁，意識到情況好緊急，做了幾分鐘心外壓後，見到丈夫身體漸漸回復柔軟，救護員亦趕到。」

馮先生送院後一直昏迷，醫生說其心跳停頓至少20分鐘，只有微弱心跳及呼吸，難言會否甦醒，就算甦醒亦可能有後遺症，着她要有心理準備，由於疫情關係，馮太一直只可在家等候消息，結果丈夫昏迷4日後醒來。經了解後，醫生指幸好她及時施救，把握到黃金機會，原來丈夫患有遺傳性心臟病，有機會病發後10分鐘內因失救致死，現時馮先生已完全康復，重過正常生活。

消防處消防隊目(控制)梁雪兒是當日向馮太發出「調派後指引」的人員，她回想當時馮太情緒緊張，亦意識到其丈夫屬危急個案，在救護車抵達前要為患者做心外壓。梁先安慰馮太，然後要她逐步跟着指引施救，包括將兩隻手掌扣起，並以掌根放在心臟位置及一齊數拍子「1、2、3、4」按壓等，目的是給予信心，令她知道在旁有人陪伴及協助，並非孤軍作戰，最重要是雙方保持在線。

曾踏入「鬼門關」的馮先生與太太及女兒感謝消防處的拯救，特別是當日當值的雪兒，並感謝太太施救，讚賞她的勇敢，他呼籲召喚緊急救護服務人士致電求救時不需急於收線，按「調派後指引」行事或許有奇迹發生，馮太對丈夫能夠甦醒非常感恩，回想起當時他冷冰冰的身體，與現時拖着他溫暖的手比較，會更加珍惜眼前人。