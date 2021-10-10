新田科技城加強創科發展　薛永恒：與深圳造就優勢互補

創新及科技局局長薛永恒今(10日)在電台節目指，《施政報告》提到在《北部都會區發展策略》下，「新田科技城」以及深圳創科園合共有540公頃土地，推動大灣區作為國際科技創新中心，本港與深圳互補優勢，將是創科發展的黃金機遇。

薛又指，在《施政報告》發表後與創科業界討論，他們對未來的機遇感到鼓舞及興奮，認為會帶來新局面和新未來。他認為，本屆政府對創科發展非常重視，每年對科研的投入，由2014年約167億港元增至現時的263億港元，初創企業及聘用人數亦有數倍增長。

他認為，過去數年本港的科研發展有成效，吸引的資金由2014年的12.4億港元，上升至2019年約99億港元，而本港在世界數碼競爭力的評分，於全球排名第二、亞洲第一，在科技分項的評分更是世界第一。

薛認為，「北部都會區」等政策能為本港的創科注入新的經濟動力，為青年提供優質就業機會。未來的合作區未來發展會強調共融合作，審視如何便利人才互通及設備共享等，令兩地能夠做到優勢互補。

他又說， 本港有5間大學屬世界一百強大學，2間醫學院亦是全球五十強之一，在基礎科研和金融投資等都較好，而內地在科技成果轉化及生產的環節比較強，可以互補不足。