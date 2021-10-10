羅致光指取消對沖不設追溯期　傭主提前遣散或增加相關開支

政府早前公布施政報告發表取消強積金僱主供款抵銷遣散費或長期服務金機制（對沖機制）的新資助方案，對於坊間擔心取消對沖會引起炒人浪潮，勞工及福利局局長羅致光今日（10日）於網誌表示，僱主於法例修訂生效前遣散員工，不會帶來任何利益，反之更可能增加日後的遣散費或長服金開支。

羅解釋，由於取消對沖不會有追溯期，僱員在生效日期前的遣散費或長服金仍可對沖，而現時法例所訂的遣散費或長服金上限為39萬港元，假設一個僱員在法例修訂生效前所累積權益已達30萬港元，在生效後可累積的「不能對沖」權益最高只有9萬港元，即僱主在日後不能用強積金來「對沖」的遣散費或長服金最高便只有9萬港元。

他續指，如果僱主在法例修訂生效前解僱這位員工，新僱傭合約聘用的員工可累積的遣散費或長服金最高便會變成39萬港元，僱主將會有更大的誘因保留現有的員工，特別是較年長及長年資的員工，又指局方不能排除有個別僱主不明白上述道理，在法例修訂生效前解僱員工，故此有責任盡力及重複不斷解說。

他亦稱，當新一屆立法會選舉確定於2021年12月舉行後，勞福局已清楚表明會在新一屆立法會成立後，即2022年1月盡快提交法案，是因預期有關立法審議工作涉及多項現有法例的修訂及一條全新法例，難於兩、三個月內完成，因此決定在新一屆立法會成立後才提交法案，讓立法會有足夠時間審議。