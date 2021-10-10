警方偵破黑幫背景詐騙集團　涉款5500萬元　逾520被騙拘32人

警方於上周四(7日)起一連兩日採取情報主導的拘捕行動，以涉嫌「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」等罪拘捕32人詐騙集團成員，當中包括集團骨幹分子，該集團趁疫情期間，開設虛假貸款服務網站進行詐騙，並利用市民的個人資料及虛假文件，騙取政府紓困的「百分百擔保個人特惠貸款」，共涉約5500萬港元，受害人逾520人。

商業罪案調查科警司葉永林表示，警方成功搗破一個由黑幫操控的個人貸款詐騙集團。涉案詐騙集團大約於本地活躍一年，會以不同的虛假金融網站，加上以cold call電話推銷的方式接觸潛在受害者。騙徒一方面聲稱會提供不同類型的超低息貸款作招徠，另一方面聲稱會為受害人代辨申請「百分百擔保個人特惠貸款」計劃，最終會欺騙受害人金錢。受害人來自不同界別，包括無業人士、司機、主婦、甚至專業人士，今次案中的損失金額主要來自低息貸款騙案。商業罪案調查科聯同財富情報及調查科進行情報分析，經深入調查後，在上周四及上周五採取拘捕行動，當中包括搗破一個於工廈內的電話推銷中心。警方共拘捕32名詐騙集團骨幹成員，當中包括黑幫高層。

商業罪案調查科總督察柯詠恩表示，涉案集團於2020年3月開始運作，開設虛假金融服務網站聲稱可以提供不同的低息貸款服務。在個人低息貸款方面，騙徒會假扮金融公司職員，或訛稱為大型銀行職員，以cold call形式致電受害人推銷低息貸款計劃。如受害人有興趣的話，會被要求將10%的貸款額作為保證金存入指定戶口。當騙徒收到款項後，便會失去聯絡，而之前申請的低息貸款從來不會兌現。警方調查後鎖定犯罪集團成員身份，及於三個位於紅磡、荃灣及長沙灣電話中心的地點。警方於上周四展開拘捕行動，在港九新界多處搜捕集團的骨幹成員。警方突擊搜查荃灣的電話中心時，有多名成員正進行電話推銷工作。警方檢獲大量電話卡、講稿，銀行提款卡及多部手機。經過一連兩日的行動，警方共拘捕25人(22男3女)涉嫌串謀詐騙。被捕人士年齡介乎19至52歲，部分人士有黑幫背景，當中包括兩名主腦、骨幹成員及電話中心成員。拘捕行動仍然在進行中，不排除稍後有更多人被捕。警方調查期間，發現涉案集團十分狡猾，會不時轉換網站名稱、公司名稱，及電話中心地點。到目前為止，警方相信該詐騙集團涉及最少520宗低息貸款騙案，受害人年齡由20至81歲，每人損失金額由3千至185萬港元不等，總金額涉約5200萬港元。

警方在行動中，在電話中心檢獲申請「百分百擔保個人特惠貸款」計劃的虛假文件，相信該集團在本港干犯不同類型的騙案。據悉，政府因應疫情為紓緩市民壓力而推出的「百分百擔保個人特惠貸款」計劃，為合資格市民提供貸款作資金周轉。

財富情報及調查科總督察黎偉俊表示，警方於上周四及周五，就針對以詐騙政府「百分百擔保個人特惠貸款」計劃進行詐騙的集團，展開拘捕行動。警方突擊搜查多個處所，拘捕7名介乎18至55歲本地男子，涉嫌「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。於今年7月開始，警方接獲情報指該犯案集團利用虛假資料，包括入息證明、僱員紀錄等，向一間參與計劃的虛擬銀行，申請「百分百擔保個人特惠貸款」計劃。當中最少35宗申請提供的文件，有相當非常相似的虛假文件的特徵，例如有相同的銀行交易紀錄及入息證明，涉及款項達280萬港元。警方經調查後，發現該集團透過cold call電話，接獨多名事主聲稱為金融公司職員，可以為事主安排申請政府貸款。騙徒為增加可信性，更開設虛擬公司網站，要求事主開設虛擬銀行戶口，及提供事主的個人資料及登入資料。騙徒以事主資料，製造文件向相關銀行提出申請。該35宗申請涉及280萬元的申請貸款，並存入事主的虛擬銀行戶口，由於騙徒已掌握事主的戶口資料，犯罪集團將成功批核的貸款轉入8名傀儡成員操控12個戶口，當中部分款項透過匯款公司轉至海外，其中7名傀儡成員被捕，現正獲准保釋候查。