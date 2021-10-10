6歲女童手術後慘變植物人　父母斥醫院疏忽致延誤輸血48分鐘

一名6歲女童手術期間遭遇醫療失誤，慘成植物人。今年6歲的周天瑜，於2018年10月確診患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，經過多番治療，獲安排2020年5月21日於瑪麗醫院進行腫瘤切割手術。豈料，手術期間，天瑜心跳停頓，腹部離奇膨脹，須剖腹排出積水。及後雖然恢復呼吸和心跳，但手術未能完成，更因身體長時間缺氧，變成植物人，須依靠呼吸機維生。據父母在Facebook透露，他們多番追查下，發現醫療團隊出現重大失誤及溝通問題，導致延遲48分鐘輸血。

手術後，天瑜父母多番要求醫院交代，直至去年12月30日才獲書面回覆。院方表示，天瑜手術期間失血引致血容量虧損，麻醉科醫生多次進行靜脈輸液，或令她的血液稀釋，體液養分流失至腹部，從而增加腹腔壓力，壓着血管，影響血液回流心臟，引發心跳停頓。而且，臨床醫護人員與血庫出現溝通問題，導致遲了48分鐘才輸血。院方就此向家屬道歉，但強調延遲輸血與心臟停頓不一定有直接關係，並接受索償。

天瑜父母整合院方提供的資料，認為事故是醫療團隊多番疏忽造成的。他們指出，於2019年初，瑪麗醫院醫生已通知血庫她需要巨細胞病毒抗體陰性血，是一種特別血，並在臨床管理系統記錄。2019年尾，兒童醫院醫生再檢視有關紀錄，確認天瑜的情況可以使用普通血，並在臨床管理系統作出備註，卻沒有通知血庫，此舉導致血庫和臨床管理系統的紀錄有出入。直到天瑜2020年5月做手術，醫療團隊都沒有發現矛盾之處，手術室也只備有普通血。

直到手術途中，天瑜需要輸血，醫生誤以為天瑜不能使用普通血，捨易取難地派人到血庫取特別血，過程花了48分鐘。而且，醫生也沒有行使特權使用普通血，再加上白血球過濾器，達致與特別血一樣的臨床效果。期間，麻醉科醫生多次進行靜脈輸液，分量懷疑過多，引發上述的心跳停頓。

天瑜父母批評，院方多次以擠牙膏的方式交代事件，避重就輕，推卸責任。當天手術室明明有適合天瑜的血液，卻因醫護人員疏忽避事，缺乏溝通，誤會血液不可用，錯上加錯的情況下，令天瑜承受不必要的痛苦。天瑜現時腦部嚴重受損，已成植物人，手術後初期因情況不穩定，進行多次緊急手術，又患上吸入性肺炎、脂肪肝等問題，承受極大折磨。父母二人也因此患上抑鬱症，須長期服用精神科藥物，他們已向醫管局提出民事訴訟，希望涉事醫護人員為事件負責。