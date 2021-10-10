石籬中轉屋明年清拆　79戶遭迫遷　團體冀安置公屋免淪人球

石籬中轉房屋將於2022年年底清拆，將重建成有1,600個單位的公營房屋，不過現時仍有329個受影響住戶居住於石籬中轉屋，當中有79個住戶於清拆前公屋輪候排隊未達配屋階段，需要搬入屯門寶田中轉房屋。有團體向石籬中轉房屋居民進行問卷調查，發現有94.4%街坊對搬遷至寶田中轉屋表示不滿，認為會大大降低生活質素。團體建議，政府應運用各區舊公屋作即時永久安置，同時需以不偏不倚公平原則，幫助所有原石籬中轉屋居民獲編配公屋。

香港中文大學博群社區研究計劃學生團隊，向目前居住石籬中轉屋而又無法獲得編配公屋的受影響住戶進行訪問。當中發現有94.4%居民不滿意遷往寶田中轉屋的安置方案；亦有66.7%居民不滿意政府提供的單身或2人家庭津貼補償方案；而對於民間建議的安置方案，有82.3%居民接受運用全港各區舊公屋作為即時永久安置居所。

石籬中轉屋受影響住戶之一陳女士表示，曾居於梨木樹鐵皮屋的寮屋區2年，後來因要清拆而入住石籬中轉屋，目前已居住8年，但在政府的安置方案中仍未獲編配公屋，或只能搬遷至寶田中轉屋。她坦言「我已經拆過一次屋，現在又要再拆多一次，都無法上公屋」。雖然不介意政府清拆石籬中轉屋以增加房屋供應，但認為政府並未有正視居民搬入寶田中轉屋後面對的困難，現時是因公眾利益而被迫清拆，卻沒有與面對同樣情況的市民一樣，獲得一視同仁的合理安置補償。

對於政府認為中轉屋需求下降，日後本港不再有市區中轉屋，團體認為仍有擴展市區中轉屋需求，以協助有迫切住屋需要的市民；又建議政府改善入住流程，減少面臨緊急事故基層人士入住中轉屋的障礙；同時將具申請公屋資格的家暴受害者亦列為中轉屋入住對象。