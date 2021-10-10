公屋輪候有增無減　林鄭推諉房委會起得慢　擬勒令代繳現金津貼

最新一份施政報告日前公布，特首林鄭月娥被質疑，施政報告集中於願景，是否政府已再無短期新招。林鄭今(10日)表示，短期措施有過渡性房屋和租金津貼等。政府提出為輪候公屋超過3年、沒有領取綜援的一般公屋申請住戶提供現金津貼，林鄭指不排除由房屋委員會負責支付，望成為加快建屋的推動力。

林鄭指，香港社會過去2年混亂，現時終於回歸正軌，希望報告能為市民帶來希望，承認難保市民會出現落差，令人感覺是「假太空」。她指政府推出一系列短期措施如過渡性房屋、租管等，亦有不少措施釋放私人土地。

對於另一個短期方案，為劏房户提供現金津貼，她指施政報告強調管治和負責任，而建屋和3年上樓正正是房委會的責任，她認為未來若由房委會支付租金津貼的金額，相信房委會有更大動力建屋。

林鄭指，對於一般輪候的家庭，政府雖然講過要3年上樓，但現時做不到，因此給予現金津貼令他們能自力更生，否則他們有機會跌入綜援制度，政府仍是要給予租金津貼。

她表示，考慮未來有關津貼由房委會支付，一旦房屋「起得慢」，房委會就要支付更多津貼，因此期望可令房委會有更多動力「起快點」，以盡快達致3年上樓。她表示，會與運輸及房屋局長檢視壓縮建屋時間，期望房委會可以建立更實在的問責精神，亦是提升管治重要一環。

在「北部都會區」方面，有人擔心深圳的發展可能未能配合。林鄭回應指深圳過去40年發展驚人，反而應該擔心深圳走得太前，已經不需要香港，她又指深圳政府態度正面，但仍需中央政府提供更多政策配合。

她又指，北部都會區的公私營房屋比率一定會比現時的7比3多，惟在公營房屋中，希望提供更多單位讓市民置業。但建屋則要收回土地，她指政府的收地賠償和安置安排已大有進步，但因現時新界收地價錢的標準，乃視乎該幅土地被收回後的用途，難免令人感到不公，政府將再作檢討。