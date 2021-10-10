黃偉綸指北部都會區尚待研究　擬精簡發展管制加快覓地

發展局局長黃偉綸今日(10日)於網誌表示，施政報告提出的《北部都會區發展策略》是概念性策略規劃，政府仍需「細化」有關工作，並進行詳細研究，其中包括新界北新發展區的研究，將按《策略》擴大邊界和基線。政府也計劃精簡發展管制，加快覓地速度。

黃表示，施政報告提出《北部都會區發展策略》，打破以往「南重北輕」及「職住不平衡」的情況，政府會馬上展開相關研究工作，例如局方剛獲撥款約10億港元，進行新界北新發展區相關研究，會按《策略》擴大研究的邊界和基線，如新田/落馬洲發展樞紐勘查研究，將可涵蓋其研究範圍附近的地方，以及落馬洲管制站騰出來的20多公頃土地。而新界北新發展區相關研究，亦有望本月內完成招標，在36個月內完成相關工作。

至於不在現時發展研究範圍內的建議，包括流浮山/白泥/尖鼻咀一帶，以及馬草壟的發展範圍，他指當局有信心在明年中或之前展開初步研究，預計需時18個月，之後會進入規劃及工程研究。

此外，他稱當局也會精簡發展管制，方向分別為縮短法定時間，例如現時《城市規劃條例》容許最長17個月內完成制訂或修訂法定圖則的程序，可否縮短大約一半；避免重複處理部分工序；爭取同步進行不同工序，例如一邊填海，一邊就建議的土地用途制訂或修訂法定規劃圖則；理順不合時宜或有爭議的安排。當局希望在明年上半年向立法會提出具體建議，並爭取於明年之內提出條例修訂草案。